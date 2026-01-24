El City respira ante los Wolves y se acerca al líder Arsenal

-

El Manchester City logró ante el Wolverhampton (2-0) su primera victoria de 2026 en Premier League, este sábado en la jornada 23, lo que le permite mantenerse en contacto con el Arsenal, líder con cuatro puntos de ventaja, antes de su choque del domingo contra el Manchester United.

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola, que solo habían sumado tres puntos de doce desde principios de mes y venían de dos duras derrotas ante el United (2-0) y el Bodo Glimt (3-1) en Champions, no tuvieron que forzar la máquina para dominar al colista, hasta el punto de que el técnico catalán optó por no alinear de inicio a Haaland ni a Foden.

El partido fue un estreno perfecto para el central Marc Guéhi, recién llegado del Crystal Palace para paliar la ausencia de Rúben Dias y taponar las grietas aparecidas en las últimas semanas.

Man City are back to winning ways after four Premier League games without a victory pic.twitter.com/vEiDdZsCwx — Premier League (@premierleague) January 24, 2026

Estreno

El otro fichaje destacado de este mercado, Antoine Semenyo, también aprovechó para anotar su primer gol en la Premier con los celestes (45+2), con una ejecución impecable: control con la derecha y disparo con la izquierda. Los citizens habían abierto el marcador ya al inicio del encuentro por medio de Omar Marmoush (6).

El equipo de Mánchester tiene un calendario sobrecargado en febrero, especialmente si no se impone el miércoles en la Champions contra el Galatasaray y tiene que conformarse con la repesca (eliminatoria a ida y vuelta para estar en octavos).