Las ciudades mayas están contaminadas con altos niveles de mercurio

Las ciudades mayas se encuentran contaminadas con altos niveles de mercurio, revela una reciente investigación

Un artículo científico recién publicado revela que los suelos donde habitó la civilización Maya se encuentran contaminados con altos niveles de mercurio y pueden representar un peligro, especialmente para los arqueólogos y otras personas que trabajan en dichas zonas arqueológicas.

La investigación abarcan varias ciudades mayas de Guatemala y los países vecinos. La causa de la acumulación de dicho químico fueron las pinturas y polvos que usaron los antiguos mayas, las cuales tenían concentraciones de mercurio y cinabrio.

Los resultados del estudio fueron publicados en la Revista ambiental Frontiers el pasado 23 de septiembre. En los informes destaca que un ejemplo importante de un registro multimilenario del uso de mercurio es el actual México y América Central, donde los mayas usaron mercurio (principalmente cinabrio) durante muchos siglos antes del contacto europeo en el siglo XVI.

Evidencia arqueológica del uso temprano (antes de c. 500 a. C.) de cinabrio en Mesoamérica. En la imagen: “Niño hueco”, una figura olmeca sentada del período Formativo Temprano decorada con polvo de cinabrio. (Foto: Museo Metropolitano de Arte, Michael C. Rockefeller Memorial Collection)

"Aún no se ha investigado la posible consecuencia ambiental de este largo uso de mercurio preindustrial en toda la región" indica el estudio. No obstante, esta publicación es el primer estudio que evaluó y recopiló toda la información sobre polución con mercurio en tierra y sedimentos de las antiguas ciudades Maya, del período clásico. Su análisis les permitió determinar que sitios en los países actuales de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador tienen concentraciones de mercurio.

"Nuestro objetivo es establecer vínculos, cuando sea posible, entre los conjuntos de datos arqueológicos y ambientales sobre el mercurio y, al hacerlo, desarrollar un modelo regional de transporte y uso del mercurio preindustrial, la acumulación de mercurio en el medio ambiente y el legado ambiental de hasta dos milenios de uso de mercurio", se lee en el informe.

"Un objetivo relacionado es considerar las implicaciones del antecedente de mercurio ambiental de la era maya precolombina para las actividades de investigación en curso y la salud humana mediante la evaluación de los datos heredados de mercurio contra las pautas modernas de toxicidad", dice el estudio publicado por los científicos DuncanE. Cook, Timothy P Beach, Sheryl Luzzadder-Beach, Nicholas P. Dunning y Simon D. Turner.