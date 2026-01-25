La herida se agranda: Comunicaciones cae contra Cobán en el Cementos Progreso

-

En un partido trepidante, de vértigo y de futbol reluciente, como hace mucho tiempo no veíamos en nuestros lares, Cobán Imperial le remontó de visita 3-2 a Comunicaciones y le agigantó la herida del probable descenso, que parecía lavarse con el triunfo conseguido en la primera jornada ante Achuapa.

Ganó el que fue certero, porque en merecimiento, albos y príncipes ofrecieron un ritmo intenso, de toma y daca, hinoptizante, con idas y vueltas y que puso a soñar a los locales, apenas en el minuto 15, con un autogol de Byron Leal, tras una salida en falso del guardameta Tomás Casas.

Era imposible despegar la mirada. En cada acción crema hubo reacción de los cobaneros, que supieron ser eficaces y dieron la voltereta con gol de Jánderson Pereira, en el 28, y de Uri Amaral, en el el 52, con una gran asistencia con el pecho de Pereira.

El propio Amaral se encargó de liquidar a los capitalinos y dejar ver el rostro de preocupación del técnico Marco Antonio Figueroa, cuando en una jugada desde el saque de esquina y tras un cabezazo de Thales Moreira, Gael Sandoval quiso rechazar y le dejó el balón solo para empujarlo a la red, en el 64.

Pese a la insistencia blanca por recortar distancias, los altaverapacenses se compactaron para resguardar el resultado y solo permitieron el 2-3, justo en el 90, en un córner, que el cubano Karel Espino desvió con la testa al fondo.

Con la derrota, los albos siguen en la posición 11 del acumulado, en zona de descenso, igualado con el colista Marquense, que juega contra Achuapa este sábado, desde las 8:00 de la noche.