El Inter Miami de Messi arranca con derrota en Lima su pretemporada

El Inter Miami de Lionel Messi arrancó su pretemporada del 2026 con una dura derrota 3-0 frente al Alianza Lima en la capital peruana, previo a encarar los otros dos duelos del denominado "Champions Tour", en Colombia y Ecuador.

En medio de la polémica que rodea al equipo peruano, por la denuncia a tres jugadores (que fueron separados del plantel) por abuso sexual a una joven argentina durante el campamento en Montevideo, Uruguay, hace unas semanas; el conjunto blanquiazul le dio una tarde-noche de alegría a su afición.

Full time in Lima. pic.twitter.com/7biuSg4S6B — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 25, 2026

La gran figura para los limeños fue el veterano delantero Paolo Guerrero, quien consiguió un doblete en la primera mitad, con el que los locales prácticamente sentenciaron el triunfo en un duelo que sirve a ambos como pretemporada.

Primero, al anticiparse a Falcón en un rebote del arquero y marcar de cabeza el 1-0 (minuto 29), y unos minutos después, cuando aprovechó un pase del ecuatoriano Eryc Castillo para manar al fondo con un fino derechazo pegado al palo (35).

Las mejores ocasiones de las garzas fueron un tiro libre de Messi (15) que se marcó por arriba y un remate errado por Luis Suárez (50). Antes de que Luis Ramos (73) sentenciara todo para el 3-0. Ahora, el Miami se enfoca en el amistoso del 31 de enero, contra Atlético Nacional.