Comediante guatemalteco reacciona a "broma" de venezolana (video)

-

El comediante guatemalteco reaccionó a la "broma" que una venezolana hizo sobre Guatemala y que causó polémica.

El popular standupero guatemalteco, Juan Pablo Amado, decidió reaccionar a la broma polémica que una comediante venezolana hizo en uno de sus shows hace varios meses y que enfureció a varios.

Durante una de sus recientes presentaciones, Amado tocó el tema asegurando que la gente se lo pidió mucho en comentarios de redes sociales.

"Hay una comediante venezolana que se expresó mal de Guatemala. No sé si vieron el video o no. Bueno, pues yo no sé qué p*** la gente conmigo y que 'decí algo, defendenos'", expresó.

El guatemalteco recordó las palabras de "Atentamente Poly", las cuales se referían a lo malo que era su pasaporte al punto de pedirle vista para viajar a Guatemala. Y aunque Amado reveló que inicialmente pensó en no responder, finalmente decidió hacerlo:

"Y yo pues dije: es una dama y no se le debe de contestar. Eso dije yo, pero después dije: mi huevo. Honestamente, quién soy yo para contestar y sé que no es culpa de ella. Primero es comedia, y segundo no es culpa de ella obviamente, cuando alguien tiene solo una comida a la semana en el estómago te chinga la cabeza, entonces (...) Amo a toda la gente venezolana, de verdad", expresó Juan Pablo.

#guatemala #venezuela #humor #standupcomedy #comediaenespañol #RespuestaPoly #polydiaz #standupcomedy ♬ sonido original - Juan Pablo Amado @amadostandup Conste que la gente me lo pidió, nada personal Venezuela... #amadostandup

El público presente reaccionó con risas y fuertes aplausos a lo que dijo el comediante. Además, tras publicar el video del momento en sus redes sociales, se hizo viral con más de un millón de reproducciones.

En comentarios se leen diversas reacciones de usuarios. Muchas de ellas coinciden en que todo es comedia, aunque algunos consideran que existen límites pero recalcan que fue la venezolana quien inició.

Poly Díaz es más conocida en el mundo de la comedia como "Atentamente Poly". Es una reconocida comediante y locutora venezolana y utiliza sus redes sociales para compartir contenido de humor con sus seguidores.

Aunque es nacida en Venezuela, radica en México desde hace ya varios años. Ha logrado obtener una audiencia internacional gracias a su carisma en el escenario.

Recuerda la broma que hizo: