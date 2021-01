Comisionado de EE.UU. habla del paso de la caravana en Guatemala

El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, se refirió a los operativos efectuados por las autoridades guatemaltecas para intentar frenar la caravana de migrantes que partió de Honduras entre el jueves y viernes.

"Guatemala continúa apoyando la alianza regional comprometida con la migración segura, ordenada y legal, y con la protección de la salud pública durante la pandemia mundial", señaló Morgan, en su cuenta de Twitter.

El funcionario estadounidense señaló que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) empezó a regresar a miembros de la caravana, a su país, después de que miles ingresaron ilegalmente a Guatemala.

Morgan también resaltó que la Policía Nacional de Honduras capturó a un integrante de la caravana que portaba un arma de fuego de forma ilegal.

"Entre los muchos peligros de unirse a la caravana es no saber con quién viajas", añadió el comisionado.

Según el IGM, más de 6 mil hondureños ingresaron de forma ilegal al país entre el viernes y este sábado. La Policía Nacional Civil (PNC) ha dialogado con los migrantes y cerca de 600 han regresado a su país de forma voluntaria.