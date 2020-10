Cómo desactivar el autoplay en Netflix

Si eres usuario de Netflix seguramente has notado cómo, mientras navegas por el menú y posicionas el cursor sobre alguna de las cintas, esta se reproduce automáticamente (autoplay).

Esto suele ser muy molesto para muchos, pues consideran que la plataforma no da tiempo suficiente para decidir si se quiere ver o no la película mientras se lee la sinopsis.

Si no te gusta la auto reproducción puedes desactivarla.

Hay dos tipos de autoplay:

1. La reproducción automática de capítulos. Cuando ves un capítulo Netflix te brinda 5 segundos para reproducir el siguiente, esto para ahorrarte la molestia de buscar el control y hacerlo de forma manual.

2. La reproducción de avances en el menú de navegación. Cuando te posicionas en uno automáticamente se reproduce.

Desactivar la reproducción automática de capítulos:

1. Ingresa a Netflix desde la web.

2. Selecciona el menú llamado "Perfiles".

3. Selecciona el o los perfiles donde quieres desactivar la reproducción automática.

4. Marca o desmarca la opción "Autoplay next episode in a series on all devices"

Desactivar la reproducción automática de avances:

1. Ingresa a Netflix desde la web.

2.Selecciona el menú llamado "Perfiles".

3. Selecciona el o los perfiles donde quieres hacer los cambios.

4. Marca o desmarca la opción "Autoplay previews while browsing on all devices".

El cambio se realizará inmediatamente.

