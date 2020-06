Cómo Guayaquil en Ecuador pasó de la muerte a vencer el Covid-19

El cuatro veces alcalde de Guayaquil, Ecuador, Jaime Nebot se puso al frente de un comité especial durante la crisis sanitaria de esa ciudad ecuatoriana por el coronavirus, que provocó más de 7,500 fallecimientos.

Ese comité conformado por privados de varias industrias, especialmente la farmacéutica, importó y luego fabricó la polémica hidroxicloroquina y así lograron bajar la curva de mortalidad.

En su ciudad morían cerca de 500 personas diarias por Covid-19, entonces Nebot articuló el comité y se puso a trabajar. Este fue llamado Comité Especial de Emergencia por coronavirus en Guayaquil.

Un mes después su ciudad reporta cero muertes y logró durante una semana seguida, confirmar los datos de ningún fallecido.

Varios medios de comunicación entrevistaron al hombre sobre cómo logró tal resultado y esta es su experiencia.

“Es un virus nuevo y mortal, tiene un comportamiento que no se puede definir si no se lo sufre”, afirmó el ex alcalde que próximamente anunciará si participa como candidato a Presidente del país.

Y agregó que eso se lo puede evidenciar con los comportamientos de Nueva York, similar al de Guayaquil, que no es el mismo comportamiento de otras ciudades.

Afirmó que las secuencias económicas y sociales en un país “que ya estaba semi-moribundo”, van a ser graves y eso se lo verá con el paso de los días, resaltó.

Curar y prevenir

“Nos enfocamos en dos cosas: curar, prevenir en ese ángulo. Y la segunda romper la disyuntiva de que la ciudad tenga que escoger entre morir de hambre por el encierro, por la cuarentena −es vital a nuestro juicio− y morir por el coronavirus”.

“Entonces nos dedicamos también al abastecimiento, por un lado de las tiendas y mercados y, por otro lado, directo en las casas de las personas de escasos recursos. Los resultados de esa acción: en lo médico pasó por la guerra por obtener en el mercado mundial hidroxicloroquina y azitromicina básicamente, porque son el eje de los tratamientos −no son solo esos, sino otros−”.

Compraron tratamientos

“La ganamos, pudimos adquirir los tratamientos, la gente fue cogiendo experiencia, los médicos también, la ciudad también. La gente se asustó, porque al principio no lo tomaron muy en serio aquí, cuando usted ve que se muere mucha gente, la indisciplina se muriera. El resultado es que el 10 de mayo pudimos tocar la meta de cero muertos Covid en ese día y luego se fue la curva reduciendo y reduciendo. Hemos tenido una semana entera con muertos cero. Y en los últimos 27/28 días, el promedio de mortalidad Covid llega a 1,4 muertos/día.”

Según el político dieron estos medicamentos antes de que los síntomas fueran peores, además lograron por medio del Comité comprar materia prima y producirla en laboratorios de ese país.

“Los italianos admitieron que se habían equivocado en usarla tardíamente y que debía usarse tempranamente, en España se dio algo parecido. Entonces, con estos antecedentes, por supuesto bajo receta médica de médico especialista en hospitales públicos y privados que nosotros hemos abastecido como comité −porque aquí no había de la medicina−, con la venia de esos hospitales y con la aceptación del paciente se entregó gratuitamente la medicina para ser manejada estructural y científicamente”.

Con información de IDL-Reporteros