¿Cómo diferenciar si tengo alergia, gripe o Covid-19?

Los síntomas de una alergia pueden confundirse con una gripe y los de esta con el Covid-19. Existen padecimientos muy específicos para diferenciarlas.

Dado que los síntomas de una alergia, resfriado o covid pueden ser parecidos despierta la duda de cómo reconocer cada afección y recibir tempranamente el tratamiento adecuado.

Para ello, CNN consultó al médico Greg Poland, profesor de Medicina y Enfermedades Infecciosas de la Clínica Mayo y director del Grupo de Investigación de Vacunas de la misma clínica.

Síntomas de alergias comunes

De acuerdo con el médico consultado, una alergia provoca en una persona ojos o nariz que pican, secreción nasal y estornudos en algunas ocasiones.

Durante una alergia, es muy poco probable que las personas experimenten fiebre. Por lo regular, este tipo de padecimientos preocupan a las personas ya que los síntomas iniciales son similares a los del Covid-19. La clave es la fiebre.

"El problema con las alergias estacionales es que afectan la nariz y los ojos", señala Poland. "Tienden a ser nasales y la mayoría de los síntomas se localizan en la cabeza, a menos que también experimentes una erupción".

Síntomas de gripe común

En cuanto a la gripe, los síntomas son muy diferentes ya que esta afecta el tracto respiratorio inferior. Con una gripe "probablemente no tendrás secreción nasal, pero lo que podrías tener es dolor de garganta, tos, fiebre o falta de aire", señala Poland.

El médico sugiere estar atentos a los síntomas iniciales de la posible gripe o covid. (Foto: archivo/Soy502)

Además de los síntomas anteriores, puedes tener dolor de músculos y de articulaciones. En una gripe, lo usual es tener estornudos, tos y fiebre.

Covid-19

Un síntoma muy específico del Covid-19, que no se presenta con la gripes, es la dificultad para respirar. Ahora bien, Poland advierte que tanto con el Covid-19, como la gripe pueden empeorar y provocar una neumonía,.

Ante ello, el especialista recomienda observar los síntomas iniciales de una posible gripe y realizarse la prueba para descartar que sea coronavirus y no esperar a que avance y empeore.

Aprende a diferenciarlos

Poland, el médico consultado por CNN, señala que las etapas iniciales de los resfriados, alergias y gripes, pueden tener a ser similares. En algunos casos el Covid-19 o una gripe puede ser tan leve que no levante ninguna alerta.

Es por eso que debes prestar atención para ver si tus síntomas persisten, especialmente si estás en un grupo de riesgo: eres adulto mayor, padeces asma o alguna enfermedad pulmonar, tienes padecimientos cardíacos o diabetes.

La única forma de saber si tienes Covid-19 o una simple gripe es el contexto. Es decir, debes tener presente si has viajado recientemente, a dónde lo hiciste, si has tenido algún pariente cercano o compañero de trabajo que padeció el virus, si has salido con alguien, fuiste a algún lugar fuera de tu rutina, si ocurrió algo, lo que sea.

"Eres cómo un detective, tratando de aceptar qué pasó y reunir datos. Puede sonar duro, pero la disponibilidad de pruebas, tratamiento y respuesta adecuada al virus no acepta inclinaciones vagas", señala Poland.

Finalmente, el médico recomienda que si estás preocupado, no lo dudes y llama a tu médico, describe tus síntomas y él tomará la decisión de si debes realizarte la prueba y en caso de dar positivo, te dará un tratamiento que debes iniciar cuanto antes.