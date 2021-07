Miguel Luis rompe el silencio y habla sobre la salud de su amigo Sammy Pérez

El también actor se encuentra preocupado por la salud de su amigo Sammy y pide que le informen en qué hospital se encuentra.

Durante el programa De Primera Mano, Miguel Luis, compañero de comedia de Sammy Pérez durante 20 años, se pronunció ante el grave estado de salud en el que se encuentra el actor y comediante, que lleva varios días enfrentando al coronavirus.

En la entrevista, Miguel comentó que Eugenio Derbez "fue el que nos unió, nos juntó para poder estar trabajando juntos. No es una amistad, es como si fuéramos hermanos, siempre nos apoyamos", dijo.

El comediante dijo que se sorprendió cuando se enteró del padecimiento de Sammy, "Ya tiene más de 10 días que hablé con él por teléfono, estaba muy contento, y de momento vi las redes sociales y ahí apareció que estaba un poco malo, y dije: '¿Cómo puede ser si hablé apenas con él?'", afirmó durante su intervención.

Además, señaló que le gustaría saber en donde se encuentra internado el comediante e hizo un llamado a los fanáticos.

"Quisiera saber dónde está... Si alguno de las fans que nos está viendo, que me busque; yo voy a dar mis redes sociales para que me escriban y así poder estar en contacto. No me han querido decir nada, no sé qué pasa. ¡Quiero saber dónde está mi compañero y en qué hospital! Únicamente tengo entendido que está en Colima", aseveró.

Finalmente, Miguel Luis propuso que cuando Sammy esté bien "él de viva voz diga que lo ayuden a su número de cuenta, para que le llegue el dinero directamente a él".