Condenan a 29 años a hombre capturado al cobrar un rescate por secuestro

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El acusado fue capturado cuando pretendía cobrar el rescate de la víctima.

Orlando S. fue condenado a 29 años de prisión por el delito de plagio o secuestro, tras un caso ocurrido en junio de 2025 en Zacualpa, Quiché.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el 29 de junio de ese año, el ahora condenado, junto a otros tres hombres, llegó a una tienda en la aldea Pasojoc I, donde privaron de libertad a una mujer y la trasladaron en un picop hacia el sector conocido como Rincón de los Leones, donde permaneció retenida.

La víctima fue retenida tras ser sacada de un tienda en Quiché. (Foto ilustruativa: Shutterstock)

Durante el cautiverio, los responsables contactaron al esposo de la víctima para exigir dinero a cambio de su liberación. En un inicio solicitaron Q100 mil, pero tras conversaciones acordaron un pago de Q6 mil.

Horas después, la víctima fue llevada al área del puente Camacutz, donde se concretó la entrega del dinero. En ese momento, Orlando S. fue capturado en flagrancia por las autoridades. Tras su detención, la mujer fue liberada.

Los secuestradores acordaron un rescate de Q100 mil y luego acordaron Q6 mil. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El caso fue presentado por la Fiscalía contra Secuestros ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quiché, que dictó la condena correspondiente.