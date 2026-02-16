¡Le salió caro! Conductor ebrio es multado tras ocasionar accidente en El Trébol

Las autoridades de tránsito dieron a conocer la cantidad que deberá pagar el conductor tras circulan en estado de ebriedad y colisionar.
Un accidente de tránsito se registró este domingo 15 de febrero en el puente El Trébol, en la zona 3 de la ciudad capital.
El percance vial fue ocasionado por un conductor que transitaba en estado de ebriedad, esto se confirmó tras la prueba de alcoholemia que se le realizó y en la que dio positivo.
Según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, la multa que se le impuso a este piloto fue de Q5,000.
Al lugar de los hechos se hicieron presentes los socorristas, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para atender la emergencia.