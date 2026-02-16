¡Le salió caro! Conductor ebrio es multado tras ocasionar accidente en El Trébol

-

Las autoridades de tránsito dieron a conocer la cantidad que deberá pagar el conductor tras circulan en estado de ebriedad y colisionar.

Un accidente de tránsito se registró este domingo 15 de febrero en el puente El Trébol, en la zona 3 de la ciudad capital.

El percance vial fue ocasionado por un conductor que transitaba en estado de ebriedad, esto se confirmó tras la prueba de alcoholemia que se le realizó y en la que dio positivo.

Q. 5,000.00 de multa a conductor, da positivo en prueba de alcoholemia, por colisión que se registró en puente El Trébol zona 3.



Bomberos, PNC y #PoliciaMT presentes, realizando maniobras para habilitar tramo, reduciendo riesgos. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT… pic.twitter.com/aFEyq8mxXn — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 15, 2026

Según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, la multa que se le impuso a este piloto fue de Q5,000.

Al lugar de los hechos se hicieron presentes los socorristas, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para atender la emergencia.