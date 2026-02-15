¡Alta velocidad! Cámara capta accidente vehicular en carretera a El Salvador (video)

-

En las imágenes se observa cuando el vehículo terminó empotrado luego de haber estado cerca de colisionar con una camioneta.

Una cámara de seguridad logró captar el momento en que un vehículo que transitaba a alta velocidad sufrió un accidente, la mañana de este domingo 15 de febrero en carretera a El Salvador.

En las imágenes se observa cuando un automóvil de color blanco estuvo cerca de colisionar con una camioneta de color negro y posteriormente se descontrola al cambiar de carril.

Debido a este suceso, el automotor comienza a deslizarse y a girar sobre toda la cinta asfáltica hasta terminar empotrado en un comercio ubicado en el sector.

El hecho de tránsito se registró a las 6:20 de la mañana, por lo que en ese momento no había mayor circulación vehicular y no resultó perjudicado en daños ningún otro automóvil.

Mira aquí el video:

GRABADO:



Vehículo terminó en jardín de comercio, en kilómetro 14.5 de Carretera a El Salvador.



: S. Siero, muni SCP pic.twitter.com/oow7ilC1SZ — Vichoguate (@vichoguate) February 15, 2026

Multado y procesado

Según indicaron las autoridades de tránsito de Santa Catarina Pinula, los tripulantes de la camioneta que estuvo cerca de ser impactada por el automóvil involucrado, solicitaron apoyo a los Bomberos Municipales luego de sufrir crisis nerviosa.

Mientras, el automóvil accidentado fue consignado y se impuso una multa por conducir a exceso de velocidad. El conductor responsable fue procesado por la Policía Nacional Civil (PNC) y trasladado a Torre de Tribunales.