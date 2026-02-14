Versión Impresa
Conductor atraviesa bordillo y cae a un basurero municipal

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de febrero de 2026, 12:11
El vehículo quedó atrapado entre escombros y árboles. (Foto: redes sociales)

En Las Cañas, camino a Santa Lucía Milpas Altas, se suscitó un accidente vehicular.

Durante la madrugada, un conductor de un vehículo compacto perdió el control y se salió de la vía que conduce hacia Santa Lucía Milpas Altas. 

Esto ocasionó que atravesara el bordillo vial, cayendo a la profundidad del basurero municipal, en donde junto a dos pasajeros a bordo del transporte resultarán heridos.

Bomberos Voluntarios acudieron a brindar asistencia a las víctimas de este hecho vehicular.

