Conductor atraviesa bordillo y cae a un basurero municipal

En Las Cañas, camino a Santa Lucía Milpas Altas, se suscitó un accidente vehicular.
Durante la madrugada, un conductor de un vehículo compacto perdió el control y se salió de la vía que conduce hacia Santa Lucía Milpas Altas.
Esto ocasionó que atravesara el bordillo vial, cayendo a la profundidad del basurero municipal, en donde junto a dos pasajeros a bordo del transporte resultarán heridos.
Bomberos Voluntarios acudieron a brindar asistencia a las víctimas de este hecho vehicular.