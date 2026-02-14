Pierde el control, impacta contra una vivienda y vuelca su auto en Muxbal

El conductor resultó gravemente herido.
Durante la madrugada del 14 de febrero, un conductor, que por razones aún en investigación, perdió el control de su vehículo, cuando conducía en el kilómetro 12.5 a Muxbal.
Esto causó que impactara sobre la pared de un inmueble para posteriormente quedar volcado sobre la vía; en el lugar, Bomberos Municipales socorrieron al conductor, quien resultó con golpes en todo el cuerpo.
El hombre de 35 años de edad, fue trasladado a un centro asistencial privado dadas las heridas que presentó tras el impacto.