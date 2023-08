¿Sale paseo? El "conductor de tuc tuc" que roba suspiros en redes sociales (video)

-

El guatemalteco se hizo viral por su atractivo físico, pero también por aparecer al volante de un "tuc tuc".

En las últimas horas, un guatemalteco ha acaparado la atención de miles de usuarias tras aparecer en una fotografía conduciendo un tuc tuc y recibir comentarios destacando su atractivo físico.

La imagen se hizo viral en la red social TikTok, donde fue compartida por una reconocida creadora de contenido que reaccionó a la misma.

"Malaya que así fueran los tuc tuqueros de mi pueblo. Es que así sí dan ganas de viajar en tuc tuc", dijo la tiktoker, Yosely Alvarado, mejor conocida como "Romea".

En la foto, el joven aparece conduciendo el vehículo y en la parte de atrás se observa a un acompañante con sombrero que también recibió elogios.

La imagen del guatemalteco que se hizo viral. (Foto: redes sociales)

¿De quién se trata?

Ante el masivo alcance que tuvo el videoclip de la influencer, usuarios identificaron al atractivo conductor como Jaime Alexander.

Se trata de un emprendedor originario del municipio de San Raymundo, Aldea El Carrizal. Es instructor de gimnasio y tiene su propia marca de ropa.

Incluso, algunos destacan que el guatemalteco no es conductor de tuc tuc y únicamente aparece así en la imagen.

"Son de San Raymundo", "Aunque estuviera caro me subiera", "No son tuctuqueros, pero en esa foto falta uno de los hermanos", "Hasta yo me iría a cada rato al mercado", se lee.

