¡Frente a su casa! Se bajó del carro para abrir su portón y le pusieron "cepo"

Una usuaria denunció que fue multada frente a su casa cuando se bajó a abrir el portón para entrar su vehículo.

"Estoy enfrente de mi casa, intento meter mi carro y en tres segundos que me bajé para abrir el portón me pusieron la remisión", relató la joven en un clip que se volvió viral.

La usuaria asegura que no es justa la sanción que le colocaron, debido a que se trata de su casa y que solo de esa manera podía ingresar su auto. "¿Dónde más me puedo estacionar? Y no, no estoy en la línea roja. Justo está el espacio que da para meter carro", agregó.

⚠ Usuaria denuncia que fue multada injustamente, pues estaba frente a su residencia y solo se bajó a abrir el portón pic.twitter.com/bZCHOkQFFw — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) February 20, 2024

Esto dicen autoridades

Soy502 consultó al respecto con Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra. Explicó que la línea roja en la acera determina prohibición.

"Cuando uno de conductor, por alguna razón, utiliza ese espacio, activa las luces de emergencia para hacer saber a autoridades o demás usuarios que se están realizando maniobras", mencionó.

Agregó que en su caso, al tener que ingresar y salir de casa directo a la calle, al momento de hacerlo puede parar y activar sus luces de emergencia.

"La instalación del cepo lleva aproximadamente más de tres minutos (...) Vehículo estaba en línea roja y sin conductor o presencia de alguien que indicara que realizaba maniobra ", señaló Montejo.