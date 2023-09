¡En el MP! Conductora guatemalteca presenta denuncia por acoso cibernético

-

La exconductora guatemalteca decidió hacer pública una incómoda experiencia de acoso cibernético que tuvo que denunciar ante el MP.

Shayní Vargas, exconductora de programas televisivos como "El Termómetro" y "Soñando en familia", decidió publicar en sus redes sociales una delicada experiencia de acoso que le ha tocado vivir recientemente.

A través de sus historias en Instagram, la guatemalteca pidió apoyo a sus seguidores y reveló detalles de la la situación. "Amigos y amigas de Instagram. El día de hoy, más que nunca necesito de su apoyo. Hace unos meses empecé a lidiar con el acoso de un usuario de redes sociales, el cual se hace llamar Adam Tapia", expresó.

Shayni Vargas formó parte del programa "El Termómetro". (Foto: eltermometrogt)

Shayní añadió que dicho usuario asegura que entre ella y él existe una relación sentimental. Y aunque inicialmente creyó que con bloquear la cuenta bastaría, este ha realizado más de 15 perfiles para intimidarla, según evidenció la comunicadora.

"Al no obtener ningún tipo de atención de mi persona, decidió empezar a amenazarme fuertemente, no solo a mi, a mis amigos cercanos y familiares (...) Indicando que sabe mi ubicación y cómo encontrarme si no acepto que soy su novia. Como también que atentará con nuestras vidas", se lee en su publicación.

La guatemalteca originaria de Puerto Barrios, Izabal, puntualizó con que el 3 de septiembre decidió acudir al Ministerio Público (MP) para interponer la denuncia correspondiente. "El acoso cibernético es real y no pienso quedarme de brazos cruzados", finalizó.

Tras su denuncia, diversas figuras guatemaltecas externaron su apoyo hacia la conductora. Mientras que sus seguidores aplaudieron la valentía de exponerlo públicamente e hicieron un llamado a no dejarse intimidar por perfiles en redes sociales.