Conductora de "Hoy" enfrenta complicaciones tras diagnóstico de tumor en la cabeza

-

Jenny García confirmó que le diagnosticaron un tumor en la cabeza y antes de ser sometida a una cirugía alarmó a los seguidores al decir que atraviesa problemas.

OTRAS NOTICIAS: El curioso detalle de un fan dedicado a Massiel Carrillo

La integrante del matutino había contado que tenía una bolita en la frente, por ello fue a realizarse un examen. El especialista le mostró que tenía un osteoma, un tipo de tumor benigno.

Foto: Instagram.

"Salí en un mar de lágrimas, en shock... La palabra 'tumor', 'cirugía', 'te lo tenemos que sacar' es una angustia horrible. Aparte es en la cabeza y no sabes si saldrá bien o mal", agregó.

Al atravesar su tratamiento previo a su cirugía programada para el 14 de abril, horas antes, le informaron que tendrían que posponer el procedimiento por un mes más.

Foto: Instagram.

"Hoy me levanté con mucho dolor de cabeza, debido al estrés, pues soy de las personas que se preocupan por todo y que todo le da nervios. Hoy no fue la excepción... Me alisté para salir a la clínica y ya casi con un pie afuera, me hablaron para decirme que se posponía mi cirugía", dijo.

¿Por qué no la operaron?

La bailarina explicó que no tenían un material específico para llevar a cabo su operación y además su médico está en Guatemala, por lo que tendría que llegar.

Foto: Instagram,

"No llegó un material importante para la cirugía, además de que el doctor, que, además, es una eminencia, vive en Guatemala y viene tan solo dos veces al mes... Se pospuso para el próximo mes".

El procedimiento consiste en una incisión para raspar el hueso y quitar, completamente, el tumor: "va a quedar plano y una cicatriz pequeña que en máximo un año desaparecerá", comentó Jenny.

MIRA: