Conductora pierde el control y vuelca su auto en ruta al Atlántico

El vehículo quedó volcado sobre el asfalto.
Durante la mañana del 14 de febrero, una conductora se transportaba a bordo de un vehículo particular sobre el kilómetro 48 de la carretera al Atlántico, cuando, por razones desconocidas, chocó contra el talud de la vía.
Esto causó que el vehículo volcara y quedara varado sobre la ruta. Sin embargo, la conductora no resultó herida, solo con una crisis nerviosa que fue atendida por Bomberos Voluntarios.
Autoridades solicitan precaución al circular por el área.