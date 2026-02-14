Versión Impresa
Conductora pierde el control y vuelca su auto en ruta al Atlántico

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de febrero de 2026, 10:27
Bomberos Voluntarios acudieron a cubrir la emergencia. (Foto: redes sociales)

El vehículo quedó volcado sobre el asfalto.

Durante la mañana del 14 de febrero, una conductora se transportaba a bordo de un vehículo particular sobre el kilómetro 48 de la carretera al Atlántico, cuando, por razones desconocidas, chocó contra el talud de la vía.

Esto causó que el vehículo volcara y quedara varado sobre la ruta. Sin embargo, la conductora no resultó herida, solo con una crisis nerviosa que fue atendida por Bomberos Voluntarios.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Autoridades solicitan precaución al circular por el área.

 

