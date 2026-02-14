Esto se sabe sobre secuestro frustrado en el Periférico zona 11

Los secuestradores exigían Q10 mil para liberar a la víctima.
Una joven de 19 años fue la víctima de un secuestro que la Policía Nacional Civil (PNC) logró frustrar tras interceptar el vehículo donde era transportada.
Según la PNC, la joven pidió un viaje de taxi por medio de una aplicación; cuando la recogió una mujer, la amenazó con una pistola, obligándola a brindar datos de sus familiares.
Posteriormente, familiares de la víctima fueron contactados y exigían la cantidad de Q10 mil para liberarla.
Sin embargo, en el intento de realizar este convenio, la PNC recibió múltiples denuncias que produjeron una persecución sobre 24 avenida y Anillo Periférico, zona 11.
En el lugar, se escucharon varios disparos, por lo que la tensión de la noche se elevó en medio de este operativo policial para rescatar a la joven, mismo que fue positivo, de acuerdo con la PNC logrando la captura de dos personas.