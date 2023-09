La conductora que se subió al techo del carro en la Roosevelt

-

Una conductora realizó una insólita acción tras un accidente en la calzada Roosevelt.

Alrededor de las 11:30 horas de este martes 12 de septiembre, Amílcar Montejo, jefe de comunicación de Emetra, informó a Soy502 sobre un insólito accidente de tránsito que se registró en la calzada Roosevelt y 16 avenida, zona 11 capitalina, el cual involucró a dos conductores.

Según explicó Montejo, los dos automovilistas protagonizaron un percance vial, que afortunadamente no dejó víctimas heridas; sin embargo, los involucrados debían ponerse de acuerdo para cubrir los daños materiales de sus vehículos.

Tras el accidente, la autoridad de tránsito indicó que la conductora optó por subirse al techo de su carro para evitar que este fuera movido hacia un costado de la calle, señalando que esperaría a que la aseguradora llegara al lugar y esto provocó congestionamiento vehicular para usuarios de Mixco.

(Foto: cortesía/Amílcar Montejo)

"La conductora tomó la decisión de subirse al vehículo para no permitir movilizarlo, bajo el argumento equivocado de que la aseguradora tiene que encontrar el vehículo en la posición que colisionaron, lo cual no es así, porque, en el momento de un accidente, todos debemos estar en disposición de no afectar a los demás; lógicamente determinar si hay lesionados", explicó Montejo a Soy502.

Recibió multa

Se informó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizó las inspecciones correspondientes para verificar solvencias y documentaciones de los dos conductores.

Por aparte, Montejo confirmó que la conductora será sancionada con una multa de Q500 por obstrucción en la vía.

Mira aquí otra foto:

(Foto: cortesía/Amílcar Montejo)