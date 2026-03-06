Rescatan a dos niñas que eran explotadas frente a un centro educativo

-

El lugar contaba con un sistema de grabación, entre otros indicios.

Dos menores fueron rescatadas, junto a otras seis víctimas, de un centro nocturno clandestino, ubicado en el sector Jucanya Norte, Sololá, frente a una escuela, donde sufrían explotación sexual.

Un operativo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) permitió liberar a seis mujeres y a dos menores, con base a una orden del Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango.

El inmueble era conocido como "Casa Cerrada Eclipse".

Leif Eriksson Valenzuela Cortéz, era el encargado y bartender del establecimiento.

Durante el allanamiento fue detenido Leif Eriksson Valenzuela Cortéz, de 21 años, encargado y bartender del lugar, acusado de promoción y facilitación de la prostitución.

En el lugar también se encontraron indicios de posible tráfico de drogas, entre estos bolsas con polvo blanco, dinero en efectivo, celulares, cuadernos con anotaciones y un sistema de grabación.



Atención psicológica

Las víctimas fueron trasladadas a un centro especializado donde reciben atención psicológica y médica, mientras las investigaciones continúan para desarticular la red de explotación que operaba en el establecimiento, señaló la PNC.