Conductores ebrios, accidentes, multas y capturas en el tránsito este 14 de febrero

Las autoridades de tránsito de San Miguel Petapa han reportado más de 15 pruebas con el resultado de positivo de alcoholemia en conductores.

Este Día del Cariño ha estado quedando marcado por accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios en San Miguel Petapa.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio ha reportado los incidentes viales, así como el dato de las multas a conductores en este 14 de febrero.

La cifra supera los Q5,500 en multas luego de realizarse más de 15 pruebas de alcoholemia a los pilotos, las cuales han dado positivo, según indicaron las autoridades de tránsito.

En uno de los accidentes de tránsito, la conductora de un vehículo de dos ruedas impactó en la parte trasera de un vehículo tipo agrícola, quebró el vidrio del mismo, atropelló a un peatón, se intentó dar a la fuga y fue detenida por la PMT sobre la ruta principal de Prados de Villa Hermosa.

Se coordinó la asistencia de Bomberos Municipales Departamentales y se entregó el procedimiento a la Policía Nacional Civil (PNC) para que fuera capturada y trasladada a tribunales para resolver su situación legal, señaló la PMT.

Otro incidente vial

El conductor de otro vehículo de dos ruedas transitaba a alta velocidad, bajo los efectos del alcohol sin casco e impactó en la parte trasera de un autobús colectivo que cubre la ruta de San Miguel Petapa.

El piloto del autobús fue consignado "por el accidente de este conductor, quien es trasladado a un centro asistencial por Bomberos Municipales Departamentales", comentó la PMT.

Asimismo, las autoridades de tránsito de dicho municipio indicaron que en redes sociales se leen publicaciones como "tanto retén que hay", pero el único fin es que "cada conductor pueda ser responsable desde leer nuestra ley de tránsito y que su responsabilidad se vea aplicada en las calles y avenidas para evitar un gasto innecesario", agregó la PMT.