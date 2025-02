Transportistas revelan detalles del piloto y el bus accidentado en calzada La Paz

-

El representante de los transportistas de Santo Domingo Los Ocotes, explicó que el bus tenía sus servicios en orden y defendió al piloto, que también falleció en la tragedia.

Sobre el accidente ocurrido el pasado lunes 10 de febrero sobre Calzada la Paz que dejó a más de 50 personas fallecidas, los familiares de las víctimas y los dueños de la empresa del bus colectivo, sostuvieron una reunión en la comunidad de Santo Domingo Los Ocotes, departamento de El Progreso, en la cual Óscar Salvatierra, representante de los transportistas, indicó que los servicios del bus colectivo se encontraban en orden.

Salvatierra presentó los documentos y explicó que cuatro días antes del accidente, el 6 de febrero, se realizó el último servicio a la unidad colectiva. Los registros indican que los frenos se encontraban en buen estado, según el transportista.

Asimismo, se presentaron facturas y fotografías sobre la evaluación a la que fue sometida la unidad de transporte.

Por otro lado, agregó que según los informes del Inacif, el conductor, identificado como Billy Aníbal Foronda Azañón, no se encontraba bajo efectos de licor o alguna droga que fuera el causante principal del accidente. "Era buena persona", señaló Salvatierra.

Foto: Municipalidad de Palencia

La hipótesis de Salvatierra

Salvatierra descarta que el accidente haya ocurrido por exceso de velocidad y lo atribuye a un cambio de ruta que el conductor del bus realizó 30 minutos antes del accidente.

El conductor tomó una ruta incorrecta y en la bajada sobre calzada la Paz se dio cuenta de que los frenos no le funcionaban. "Un error que cualquiera puede cometer"m indicó. "Esa no era la ruta que debía seguir ese bus", replicó.

Foto: Wilder López

Sin embargo, Salvatierra indicó que el bus que Billy manejaba no podría transitar a alta velocidad debido al tránsito lento que se encontraba en la ruta. Menciona que la camioneta "venía haciendo una cola" desde la colonia Juana de Arco con una velocidad de a 5 km o 10 km por hora. "No venía corriendo" enfatizó.

Salvatierra cree que Billy intentó salvar a los carros que estaban detenidos en el semáforo y ya no le dio tiempo para cruzar a la 20 calle, que es la ruta habitual de ese bus, debido a que la mayoría de los pasajeros se bajan en la zona 6, para acudir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Otro punto que añadió a su hipótesis fue que Billy, entre la oscuridad de la madrugada, no pudo distinguir bien y pensó que "el monte" que vio era un terreno baldío y asume que Billy pensó en frenar la camioneta en ese "terreno", pero nunca se imaginó que se tratara de un barranco.

Según Salvatierra, una mala decisión de segundos que dejó graves consecuencias."Yo que viví años en la zona 5 y paso seguido por ese lugar, nunca me imaginé que hubiera un barranco de esa magnitud" explicó.

Foto: AFP

"Era un buen piloto"

Salvatierra dejó en claro que confiaba en Billly como conductor de bus: "Doy fe de que Billy era un buen piloto, quizás no tenía la licencia reglamentaria, pero él manejaba desde los 14 años en Palencia, que es una ruta peligrosa." También añadió que ya había supervisado a Billy en varias ocasiones.

"La camioneta que tenía asignada esa ruta había tenido problemas por choques y presentaba problemas legales. Además, el chofer asignado no se encontraba en condiciones para manejarla. Fue entonces que Billy se presentó a la empresa de transporte para cubrir el turno. Él ya sabia porque ya había trabajado antes aquí y ya sabía las calles", indicó Salvatierra.

Foto: Wilder López

Dio a conocer estos datos, sin embargo, no brindó mayor información sobre qué pudo influir en la falla de los frenos del bus estando al día con sus revisiones. Tampoco quedó claro si Billy era trabajador fijo de la empresa o solo llegó a cubrir ese turno por falta de personal. Además, no indicó bajo qué criterios autorizaron a Billy como conductor si no poseía la licencia correcta.

Después de la reunión, Salvatierra indicó que los líderes de la comunidad comentan que tienen un buen concepto de Billy como piloto y no tienen nada que decir en contra de él. Por otro lado, exigieron un mayor compromiso por parte de la empresa para doblegar la supervisión tanto del personal como de la maquinaria de esta empresa de transporte.

Los pobladores desean que se reactive el servicio de transporte desde Santo Domingo, para evitar una caminata de 30 minutos en la madrugada, lo cual es peligroso para ellos, para llegar a la ruta y abordar otras unidades de transporte, lo que significa un gasto extra para ellos. La hora de salida del bus es a las 3:00 de la mañana y es abordado por vecinos que trabajan en ruta de la terminal y 18 calle.

Salvatierra finalizó diciendo: "Estamos dolidos todos, pero las personas quieren ir a trabajar con un mayor compromiso por parte de los transportistas".