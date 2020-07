Congreso confirma que tres diputados dieron positivo a Covid-19

Al menos tres diputados dieron positivo a la prueba de Covid-19, según confirmó este martes la Junta Directiva del Congreso.

"He tenido la información de tres casos, no digo los nombres porque obviamente es un tema personal y muy sensible", dijo el tercer vicepresidente del Organismo Legislativo, Armando Castillo.

El 25 de junio, personal del Ministerio de Salud acudió a una oficina cercana al Congreso para hacerle pruebas de Covid-19 a los legisladores. Ese día, 56 parlamentarios se hicieron el test.

Dos días después se rumoró que seis legisladores estaban contagiados, entre estos la parlamentaria de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Samantha Figueroa.

Ella reconoció que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, la llamó para informarle el resultado de su prueba, pero no estuvo de acuerdo con que se violara su privacidad y tampoco confió en el resultado, por lo que acudió a una clínica privada a hacerse un hisopado y dio negativo.

Ante los casos de Covid-19 en parlamentarios, la Junta Directiva busca un nuevo recinto para hacer las próximas plenarias debido a que dentro del hemiciclo no hay espacio suficiente para que se guarde el distanciamiento social. Las alternativas son el Domo de la zona 13 o el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.