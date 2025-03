"Como le bajaron el sueldo, ya no quiere trabajar", reclaman en sesión del Congreso

-

Dos días después de que se anunció la cancelación de su aumento de sueldo, solo 81 diputados se presentaron en la sesión del Congreso.

La suspensión del aumento salarial a los diputados sigue generando opiniones en el Congreso, aunque el tema aún no se somete a votación en el pleno.

Este jueves 27 de marzo, los diputados se reunieron para presenciar la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, quien lleva varias semanas respondiendo a extensas preguntas planteadas por Bequer Chocooj, integrante del bloque Cabal.

El juicio político avanzó poco, igual que en las recientes sesiones, pues el funcionario fue interrumpido varias ocasiones. Todo se debió a que un diputado desmarcaba su asistencia, impidiendo así que el proceso continuara.

Antes de que se cerrara la plenaria, hubo varias interrupciones a la interpelación del ministro, pues un diputado se desmarcaba pic.twitter.com/mpGiT4tBHI — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) March 27, 2025

¿Enojados por la suspensión?

En uno de esos momentos, uno de los legisladores comenzó a gritar pidiendo a quien se había desmarcado que volviera a colocar su huella, lo cual generó risas y otros gestos en el hemiciclo parlamentario.

Eso no impidió que los reclamos continuaran. Según el diputado, que no logró ser identificado, quien impedía el progreso de la interpelación era una integrante de Semilla, a quien terminó por recriminar: "Como le bajaron el sueldo, ya no quiere trabajar".

Finalmente, la sesión se suspendió, ya que no se alcanzó el quórum de 81 congresistas para poder seguir con el interrogatorio al ministro.

Así le reclamaron a una diputada que no habría marcado su asistencia en la sesión del @CongresoGuate, para detener la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya



: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/SL2OkoK9yz — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) March 27, 2025

Sin tocar el tema del aumento

Aunque los diputados se reunieron este jueves, no conocieron ningún tema relacionado con la suspensión de su aumento salarial. Esto se debe al juicio político que está en curso.

De esa cuenta, se prevé que la derogatoria del citado beneficio económico se plantee en el cónclave previsto para el próximo martes 1 de abril.