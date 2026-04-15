Ley de Cine en Guatemala: propuesta se redefine con incentivos y menos cargas

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El financiamiento se orienta ahora hacia incentivos fiscales para inversionistas.

La iniciativa 5906 que propone la aprobación de una ley de cine, atraviesa una fase de ajustes tras una revisión impulsada por el gremio cinematográfico, en coordinación con sectores vinculados al turismo, exportaciones y actores del Congreso.

Las enmiendas planteadas redefinen el enfoque de la normativa con menos cargas obligatorias y un mayor peso en incentivos para la inversión. Actualmente en su fase de segundo debate, la propuesta ha sido objeto de enmiendas que buscan reducir tensiones y generar mayor consenso, según explicó la diputada Victoria Palala, impulsora del proyecto.

La congresista reconoció que durante el proceso surgieron inquietudes, principalmente de sectores como las aerolíneas y los exhibidores de salas de cine, y esto motivó nuevas conversaciones para replantear algunos puntos de la iniciativa.

Un comunicado emitido por la Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), detalla los cambios previstos a la iniciativa, la cual al inicio combinaba financiamiento estatal, impuestos específicos y regulaciones al mercado y ahora apunta hacia un modelo más competitivo y orientado a facilitar la producción audiovisual en el país.

Comunicado emitido por la Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográticas y la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía.

Cómo va el nuevo articulado

De la iniciativa original se mantiene la creación del Instituto Guatemalteco de Cine. Sin embargo, una enmienda al artículo 10 precisa su naturaleza como una entidad estatal descentralizada, con personalidad jurídica propia y patrimonio independiente para darle mayor claridad legal y autonomía operativa con el fin de facilitar la gestión de recursos y la ejecución de políticas públicas para el sector.

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Entre los temas eliminados destacan:

Cuota de pantalla: en este punto indica que se suprime la obligación para salas de cine y canales de distribución de incluir producciones guatemaltecas en su programación. En la propuesta original, esta medida buscaba garantizar visibilidad al cine nacional, es decir, el mercado queda sin una obligación directa de exhibición.

en este punto indica que se suprime la obligación para salas de cine y canales de distribución de incluir producciones guatemaltecas en su programación. En la propuesta original, esta medida buscaba garantizar visibilidad al cine nacional, es decir, el mercado queda sin una obligación directa de exhibición. Impuesto a boletos aéreos: se suprime la contribución que establecía el cobro de un dólar por cada boleto aéreo vendido a extranjeros con destino a Guatemala, impuesto que estaba destinado a financiar el Instituto Guatemalteco de Cine.

La supresión del bloque de 10 artículos reduce el carácter regulador de la ley y eliminan obligaciones directas para distintos actores del mercado.

Al respecto, Palala aseguró que el objetivo de la ley no es afectar a ningún sector, sino generar un impacto positivo en distintas industrias vinculadas. "La industria del cine es una industria que va a beneficiar a muchas más industrias y no busca perjudicar a ninguna, sino sumar a todas a la causa", afirmó.

La iniciativa de Ley de Cine es el resultado de un proceso impulsado por cineastas guatemaltecos desde 2007. (Foto ilustrativa: Shutterstock

Incentivos fiscales

Las enmiendas introducen dos nuevos regímenes orientados a facilitar la producción audiovisual en el país:

Régimen especial de importación temporal: que permitirá ingresar al país equipos y bienes necesarios para rodajes sin cargas fiscales adicionales, siempre que estén destinados exclusivamente a producciones certificadas.

que permitirá ingresar al país equipos y bienes necesarios para rodajes sin cargas fiscales adicionales, siempre que estén destinados exclusivamente a producciones certificadas. Régimen de facilidades migratorias: que establece condiciones ágiles para el ingreso y permanencia temporal de personal técnico y artístico extranjero.

Ambas medidas buscan posicionar a Guatemala como un destino competitivo para producciones internacionales, facilitando procesos logísticos y administrativos.

Debido a que se eliminó en la nueva iniciativa el impuesto a las líneas aéreas como forma de financiamiento, la diputada explicó que el enfoque ahora se centra en incentivos fiscales como herramienta principal para atraer inversión dirigidos a quienes financien producciones cinematográficas. En resumen, "todas aquellas que quieran invertir en el cine", puntualizó.

Palala añadió que el diseño de estos mecanismos aún se trabaja en coordinación con el Ministerio de Finanzas, con el objetivo de lograr un balance entre impulso al sector y responsabilidad fiscal. "No nos interesa presentar algo que no vaya a beneficiar al gremio... estamos buscando ese equilibrio, siendo muy responsables con las finanzas públicas", explicó.

La ley plantea un modelo de fomento para fortalecer la competitividad del cine guatemalteco. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En este contexto, se proposo incorporar un nuevo artículo para crear el Incentivo Fiscal a la Inversión Cinematográfica Nacional, ajuste para que los aportes financieros dirigidos a proyectos cinematográficos guatemaltecos certificados puedan acreditarse para el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sobre la entidad rectora

Según Joaquín Ruano, presidente de la Agacine, la propuesta plantea como eje central la creación de un Instituto de Cine, que funcionaría como la entidad rectora del sector de la cual se desprenderían distintas unidades, direcciones o departamentos con incidencia en áreas clave del tema, lo que permitiría una estructura más organizada y articulada para el desarrollo del cine en el país.

La creación del Instituto de Cine es el eje central de la propuesta. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Palala agregó que otro de los ajustes en buscan dejar más claro en la redacción de la iniciativa el carácter descentralizado del instituto en mención, sin alterar su naturaleza. Dicha entidad contará con personalidad jurídica y recursos propios, además de respaldo estatal, agregó.

Inversión nacional y extranjera

Las enmiendas también refuerzan la intención de atraer inversión nacional e internacional. La diputada afirmó que se busca la llegada de productoras extranjeras y la participación de empresas locales. Asimismo, destacó que la creación de una institucionalidad permitirá a Guatemala acceder a acuerdos de coproducción con otros países, algo que actualmente no es posible.

La propuesta promueve una política de Estado orientada al desarrollo de la industria cinematográfica. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Pese a los ajustes, la diputada aseguró que el objetivo central de la iniciativa se mantiene; el cual es fortalecer el cine guatemalteco. "La prioridad de esta iniciativa siempre va a ser apoyar la producción nacional y atraer inversión extranjera", subrayó.

Para Ruano, la propuesta busca consolidar una política pública que reconozca al cine no solo como una expresión cultural, sino también como una industria con potencial para generar desarrollo económico.

"El proyecto de Ley de Cine en Guatemala no surge de manera reciente ni aislada, sino como parte de un proceso que ha tomado forma durante varios años dentro del sector audiovisual", explicó Ruano, quien destaca que la iniciativa es resultado de un trabajo acumulado por distintas generaciones de cineastas desde 2007.