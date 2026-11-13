Reprograman audiencia de Walther Overdick, alias El Tigre, para el 30 de noviembre

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La audiencia de primera declaración de Walther Overdick fue suspendida por imposibilidad material y reprogramada para el próximo 30 de noviembre.

El juez Eddy de León, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, suspendió la audiencia de primera declaración de Walther Overdick, alias "El Tigre", por imposibilidad material.

La diligencia fue reprogramada para el próximo 30 de noviembre, debido a que uno de los sindicados no se presentó.

Este caso se encuentra bajo reserva judicial, pero Overick será procesado por los delitos comercio, tráfico, almacenamiento ilícito y asociaciones delictivas.

Alias "El Tigre", es señalado de liderar la organización criminal Los Tigres, dedicada a coordinar el traslado y comercialización de drogas en Quiché y Alta Verapaz.

El juez Eddy de León, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, reprogramó la audiencia de primera declaración de Walther Overdick para el 30 de noviembre. (Foto: Cortesís/Soy502)

Su captura

Overdick fue capturado el pasado 5 de noviembre por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en cumplimiento de una orden judicial.

Su detención se efectuó en el kilómetro 210.5 de la ruta de salida hacia Cobán, Alta Verapaz.

Según las investigaciones, Overdick habría mantenido vínculos con la organización criminal mexicana denomina Los Zetas, señalada de operar en el norte de Guatemala, específicamente en Poptún y Sayaxché, Petéy Cobán Alta Verapaz.

Alias el tigre fue capturado el 3 de abril de 2012, con fines de extradición a Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Además, el 11 de febrero de 2002 fue detenido por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como delitos relacionados con armas de fuego.

El 24 de marzo de 2000 fue detenido por daños, amenazas, disparos con arma de fuego y portación ilegal de arma.

Regresó al país en 2024, tras cumplir condena en Estados Unidos.