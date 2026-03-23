Así funciona NeoPlazos: financiamiento directo al comprar

NeoNet presentó NeoPlazos, un servicio que permite a los comercios ofrecer opciones de financiamiento directamente desde su terminal NeoPos, sin gestiones adicionales para el cliente.
La herramienta está diseñada para que los tarjetahabientes accedan a planes de pago al momento de realizar compras, aplicables en categorías como electrodomésticos, tecnología o servicios automotrices.
NeoPlazos se suma al programa NeoCuotas, que continuará disponible para los comercios. La nueva opción incorpora plazos que van desde 18 hasta 48 meses, ampliando las alternativas de financiamiento en el punto de venta.
¿Qué ofrece NeoPlazos?
Para los comercios:
- Incremento del ticket promedio
- Diferenciación en el punto de venta
- Proceso de cobro desde NeoPos
Para los tarjetahabientes:
- Acceso a financiamiento inmediato
- Planes de pago de 18 a 48 meses
- Opción de adquirir productos y servicios sin pago total inmediato
Con este lanzamiento, NeoNet amplía su portafolio de servicios enfocados en facilitar las transacciones y acompañar la operación de los comercios en Guatemala.
Para más información, los usuarios pueden visitar el sitio web de NeoNet o comunicarse al WhatsApp 5999-9245.