Así funciona NeoPlazos: financiamiento directo al comprar

NeoNet presentó NeoPlazos, un servicio que permite a los comercios ofrecer opciones de financiamiento directamente desde su terminal NeoPos, sin gestiones adicionales para el cliente.

La herramienta está diseñada para que los tarjetahabientes accedan a planes de pago al momento de realizar compras, aplicables en categorías como electrodomésticos, tecnología o servicios automotrices.

“ Con NeoPlazos, ponemos a su disposición una alternativa que facilita las ventas al ampliar las posibilidades de plazos de pago para sus clientes; permitiéndoles responder con mayor agilidad. ”

Mario Castrillo

, gerente general de NeoNet.