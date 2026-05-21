Alec Segaert se queda con la victoria en la etapa 12 del Giro de Italia

El ciclista belga Alec Segaert, del Bahrain Victorious, sorprendió a todos al escaparse del pelotón a tres kilómetros de la meta y ganar la duodécima etapa del Giro de Italia este jueves en Novi Ligure.
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Su equipo tuvo un día perfecto, ya que el portugués Afonso Eulálio pudo conservar el liderato en la clasificación general.
El corredor de Figueira da Foz, de 24 años, pudo incluso arañar seis segundos de bonificación en el último esprint intermedio, lo que le permite ampliar a 33 segundos su ventaja sobre el segundo, el gran favorito danés Jonas Vingegaard.
Esta jornada de 175 kilómetros parecía destinada a una llegada al esprint, con apenas dos puertos de tercera categoría en el trazado y ambos alejados del final.
Pero la etapa, celebrada en el territorio natal de la leyenda Fausto Coppi, no tuvo el guion previsto y coronó a un hombre con el que pocos contaban en la salida desde Imperia unas horas antes.
Segaert, de 23 años y quien en marzo ganó el Grand Prix de Denain, protagonizó un ataque sorprendente que tuvo éxito, lo que le permitió cruzar la línea con una breve ventaja sobre el resto, para conquistar su primera etapa de esta edición.