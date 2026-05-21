Olas de calor registradas en el país elevan la demanda de energía eléctrica

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Esta situación aumenta la presión del sistema energético nacional que registró una demanda máxima histórica de 2,400.02 megavatios.

Las altas temperaturas registradas en Guatemala durante las últimas semanas han provocado un incremento significativo en la demanda de energía eléctrica, impulsado principalmente por el uso constante de equipos de enfriamiento.

La información fue confirmada por la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), que destacó que las olas de calor que han tenido lugar entre abril y mayo han elevado el consumo energético en distintas regiones del país.

El alza en al consumo eléctrico se debe a que se han registrado un mayor uso de ventiladores, sistemas de aire acondicionado, refrigeración industrial y otros equipos eléctricos.

El pasado 25 de abril, Guatemala registró una de las temperaturas más altas del año, con 43.4 grados centígrados en Zacapa, según datos del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Este año se han registrado temperaturas diarias arriaba de los 40 grados centígrados. (Foto: Archivo / Soy502)

El registro evidenció una temporada de calor extremo que, según el sector energético, ha incrementado la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado (SNI), encargado de transportar la energía desde las plantas de generación hacia hogares, comercios e industrias.

En ese contexto, el Administrador del Mercado Mayorista reportó en mayo una nueva demanda máxima histórica de 2,400.02 megavatios (MW), lo cual refleja el impacto del aumento del consumo eléctrico durante la actual temporada climática.

La AGTE precisó que, ante escenarios de alta demanda, el sistema de transmisión eléctrica adquiere un papel estratégico para garantizar la continuidad y estabilidad del suministro energético nacional.

La Asociación añadió que Guatemala cuenta con un sistema de transmisión estructurado en anillos o mallas eléctricas, diseñado para fortalecer la capacidad de transporte de energía, facilitar la interconexión entre regiones y permitir la incorporación de nuevas fuentes de generación eléctrica.

Esta infraestructura resulta clave para responder eficientemente durante períodos de consumo extraordinario como el actual, marcado por temperaturas extremas y una mayor necesidad de enfriamiento en diferentes sectores económicos.

Actualmente, los agentes transportistas asociados a la AGTE operan 1,992 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica y 150 subestaciones de transmisión en todo el territorio nacional.

Además, entre 2015 y 2025, las empresas asociadas realizaron inversiones superiores a US$901 millones, equivalentes a Q6,901.6 millones, destinados al fortalecimiento de la infraestructura de transmisión eléctrica y la resiliencia de la red nacional.

El país tiene un sistema de transmisión estructurado en anillos o mallas eléctricas. (Foto: AGTE / Soy502)

Juan Jacobo Rodríguez, vicepresidente de la AGTE y gerente general de la empresa Conecta, indicó que estas inversiones son fundamentales para garantizar que la energía pueda movilizarse de forma segura y eficiente hacia las regiones donde más se necesita, especialmente durante temporadas de calor extremo, cuando el consumo eléctrico alcanza niveles elevados.

"El aumento sostenido de las temperaturas también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura energética del país para responder a los efectos del cambio climático, el crecimiento de la demanda y las necesidades de desarrollo económico y social de Guatemala", resaltó Rodríguez.

La AGTE advirtió que la capacidad del sistema para responder durante temporadas de alta exigencia no solo impacta la continuidad del servicio en hogares y empresas, sino también la competitividad, productividad y desarrollo del país frente a los desafíos climáticos de los próximos años.