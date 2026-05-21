Pipa cae a hondonada, se incendia y llamas alcanzan negocios en ruta al Atlántico

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El paso ha quedado totalmente bloqueado en el sector debido al incendio de gran magnitud.

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Un fuerte accidente de tránsito en el que se ha visto involucrado un camión cisterna sucedió la tarde de este jueves 21 de mayo, en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.

El piloto del transporte pesado perdió el control por causas que se desconocen y terminó cayendo en una hondonada, lo que provocó que el tráiler se incendiara.

Negocios fueron alcanzados por las llamas. (Foto: Asonbomd)

Las llamas alcanzaron a unos negocios que se encuentran ubicados a la orilla de la carretera, lo que ha incrementado la emergencia en el sector.

Bomberos Municipales Departamentales han informado que se encuentran trabajando en el lugar para tratar de sofocar las llamas lo más pronto posible.

Bomberos trabajan en el lugar para sofocar el fuego. (Foto: Asonbomd)

De momento el paso vehicular en esta carretera se encuentra totalmente bloqueado debido a dichas labores de los apagafuegos.

Aún se desconoce si hay víctimas, ya que el incendio de gran magnitud no permite mayor visibilidad tras las grandes nubes de humo que se registran.