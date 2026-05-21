Juez de extinción de dominio devuelve finca a expresidente Giammattei

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El juzgado de extinción de dominio levantó el embargo de una finca vinculada al expresidente Giammattei, ubicada en el municipio de Santa María de Jesús Sacatepéquez.

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El juez Delmar González, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, decidió levantar el embargo a la Finca El Nacimiento, relacionada con el expresidente Alejandro Giammattei.

Este bien que había sido embargado el mayo de 2025 se encuentra localizada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, la cual se encuentra en investigación por la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP).

En su resolución, la cual fue tomada el pasado 7 de mayo a petición de los defensores de la entidad El Rubicón, S. A, vinculada con el expresidente, el juzgador plantea que es consecuencia de una sentencia de amparo emitida por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, que ordenó que las autoridades correspondientes se encarguen de la administración de los frutos que se cosechan en dicha finca.

El pasado 14 de mayo, el MP presentó un amparo con el cual busca que revertir la decisión y que se ordene, nuevamente la inmovilización del bien.

El caso

El pasado 23 de mayo de 2025, el MP pidió la inmolización de la finca El Nacimiento, vinculada con el expresidente Alejandro Giammattei.

La Finca El Nacimiento de la cual fue levantado el embargo por el juez de Extinción de Dominio es vinculada al expresidente Alejandro Giammattei. (Foto: Archivo/Soy502)

El bien está ubicado en la ruta al municipio de Santa María de Jesús, cuya propiedad se acredita a la empresa Rubicón.

En su momento, la petición de la Fiscalía se debe a que buscaba indagar sobre los fondos utilizados para la construcción de una vivienda.

Además, desde 2020 esta finca mantiene un proceso abierto por la adjudicación de un proyecto de carretera valorado en Q58.9 millones para favorecer el ingreso a dicho inmueble.