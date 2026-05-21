Nuevas autoridades: suman tres las denuncias presentadas en contra de fiscales

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Entre los señalados está la exfiscal General Consuelo Porras por la falta de acción en su quehacer diario.

Este jueves fueron presentadas dos denuncias contra fiscales allegados a la exjefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, quien dejó de dirigir el ente investigador el pasado 16 de mayo.

La primera denuncia fue interpuesta por el diputado oficialista David Illescas, la cual fue contra la fiscal de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, Leonor Morales y la fiscal Lesbia Celada

Según Illescas, la Procuraduría General de la Nación (PDH) presentó una denuncia para que el MP actuara de oficio por una información de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Dicha información vincula a la exfiscal general en un caso de adopciones ilegales.

El periodista José Rubén Zamora presentó una denuncia en el MP contra Fiscales cercanos a la ex Fiscal General, Consuelo Porras. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/qib4imr3Dk — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 21, 2026

El congresista precisó que esta denuncia le fue asignada a Morales, pero nunca efectuó ninguna investigación relacionada a este tema.

Aseguró que por el contrario se presentó una queja contra él y la fiscal Lesbia Celada presentó un proceso de antejuicio.

La segunda denuncia fue presentada por el periodista José Rubén Zamora, quien afirmó que su queja fue interpuesta contra la exfiscal general, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, así como las fiscales Cintya Monterroso y Leonor Morales.

El periodista agregó que en esta misma querella menciona a los jueces Jimmy Brenes y Fredy Orellana.

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En cuanto al encuadramiento penal, afirmó que a los fiscales se le imputa los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, mientras que para los operadores de justicia tráfico de influencia y obstaculización a la acción penal.

Otra denuncia

A esta denuncia se suman, las presentadas el pasado 18 de mayo contra personas vinculadas a un sistema que refleja un supuesto "régimen corrupto y selectivo" en el MP.

Los señalados en esta queja, además de la exfiscal general, son el exjefe de la FECI Rafael Curruchiche, la fiscal Cintya Monterroso; el exsecretario general del MP, Angel Pineda; y el fiscal regional, Dimas Jiménez.