¿Qué consecuencias corres si no te vacunas contra el Covid-19?

Varios países han iniciado con la vacunación contra el coronavirus, entre ellos Reino Unido, Canadá y Estados Unidos y eso la da esperanza para dejar atrás una de las enfermedades que más a afectado a la humanidad.

Sin embargo, existen varios grupos de personas que se niegan a participar en la vacunación y eso pone en riesgo al resto de la población.

La vacuna contra el coronavirus aún no esta ampliamente disponible, por lo que se espera que en Estados Unidos los adultos menores de 65 años que gozan de buena salud y los niños deban esperar hasta finales de la primavera o incluso el verano de 2021 para acceder a la vacuna.

Esto depende además de cuántas vacunas sean aprobadas para el público y cuán rápido sean fabricadas y distribuidas.

Pero si bien la vacuna es una buena noticia para la comunidad científica y para muchos es el principio del fin de la pandemia, el desarrollo de la vacuna en solo once meses, en comparación con investigaciones de vacunas que han durado años, ha generado un gran escepticismo. Tanto, que muchos han dicho que no se vacunarían. Al menos, no por el momento, y las consecuencias pueden ser devastadoras, según expertos.

“Las implicaciones de no vacunarse son relativamente sencillas: te puede dar el Covid-19 muy severo y te puedes morir”, dijo a CNN en Español el doctor Joseph Varón, jefe de personal del United Memorial Medical Center en Houston.

“Yo creo que es muy importante que la gente entienda que uno debe de vacunarse. Uno requiere tener esa vacuna”.

No ponerse la vacuna podría dejar a aquellos con más posibilidades de contraer una enfermedad por coronavirus mucho más violenta que los que sí se la pongan, según el médico.

“Es decir, si la enfermedad empieza a avanzar, la gente que esté vacunada va a salir adelante. La gente que no va a tener la infección y lo peor es que puede contagiarle a otro. Entonces desde el punto de salud pública te vuelves un problema”, dijo Varón, que agregó que quienes tienen condiciones preexistentes pueden tener consecuencias mucho más grave como la muerte, justo como ocurre en la actualidad.

Hasta este momento se sabe que la única vacuna con autorización, la de Pfizer y BioNTech, tiene hasta un 95% de eficacia en combatir el coronavirus con dos dosis. Pero no se sabe cuánto durará la inmunidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es muy pronto” para saber de cuánto es la protección de la vacuna a largo plazo.

Si una persona decide no vacunarse, las implicaciones pueden ser más amplias, pues no solo no obtendrá la protección contra el Covid-19, sino que podría dificultar la obtención de inmunidad colectiva y hacer vulnerables a los grupos de alto riesgo que posiblemente no puedan recibir la vacuna.

“Ese momento de inmunidad colectiva se retrasa porque el virus existe al poder saltar de una persona a la otra y si las personas ya tienen anticuerpos, pues eso representa una manera de bloquear la transmisión del virus”, resaltó José Torradas, médico de emergencias y vocero del Colegio Americano de Médicos de Emergencias, con sede en Pensilvania, Estados Unidos.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo la semana pasada que espera que el país tenga un programa de vacunación regular en el que de manera muy rápida la mayor parte de personas puedan vacunarse y así volver a la normalidad, ya sea en el verano de 2021 o en el otoño.