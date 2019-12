Consejos por si quieres cambiar de trabajo el otro año

De acuerdo con varios estudios, el 70 por ciento de la población laboral activa no se siente comprometida con su puesto de trabajo y desea cambiar. Algunas razones son: no sentir confianza con su jefe, no sentirse apreciado o la paga muy baja, entre otros.

Sea cual sea la razón, estos son algunos consejos por si deseas realizar ese cambio laboral:

Lo primero es saber hacia dónde quieres llegar. Debes responder: ¿en qué empresa y en qué cargo quisiera trabajar? Es recomendable hacer una lista pequeña de opciones que buscamos en una empresa.

Básate en este acrónimo: LIBRES. Este hace referencia a la libertad, realización y sueldo. Libertad quiere decir la capacidad de tomar decisiones sobre nuestro propio trabajo y definir límites. Realización, es la satisfacción interior que sientas al realizar tu trabajo. Y el sueldo, es el nivel de ingreso que pretendemos recibir.

Haz una lista corta de empresas en las que te gustaría trabajar. Hacerte la pregunta del porqué te gustaría trabajar en ese lugar. Un consejo es hablar con sus empleados actuales.

Y lo fundamental para que esto funcione: cree en ti mismo. Generalmente somos muy duros con nosotros. Un detalle que puede ayudar, es preguntarle a los más cercanos que destacarían de ti y te sorprenderás de todas las cosas buenas que los demás ven en ti.

