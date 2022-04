Consuelo Porras afirma que no protege al presidente Giammattei

La jefa del MP, Consuelo Porras, fue cuestionada por medios de comunicación respecto a lo que pareciera una defensa al presidente Alejandro Giammattei.

"Yo no puedo absolutamente proteger a ninguno, porque reitero, que quien conocen los casos son los fiscales. Yo no puedo proteger", respondió Consuelo Porras cuestionada respecto a que el Ministerio Público no ha accionado penalmente en contra del mandatario Alejandro Giammattei.

Consuelo Porras también dijo que no está protegiendo, desde el MP, a funcionarios como Alejandro Giammattei.

También respondió sobre la situación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), indicando que "no está desarticulada. Está trabajando", dijo en referencia a que la FECI cuenta con personal e insumos.

Consuelo Porras responde que FECI no está desmantelada.



"La FECI está con todo su personal (...) esta trabajando". pic.twitter.com/hJSfADAHKl — Evelyn de León (@evelynndeleon) April 6, 2022

Consuelo Porras termina el mandato constitucional en mayo. Sin embargo, participa en el proceso actual y aspira a una reelección.