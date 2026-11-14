MP continúa investigación por ataque armado en Zacapa que dejó cinco muertos

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Fiscalía informa que mantiene las diligencias para esclarecer el ataque ocurrido en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa.

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El Ministerio Público (MP) continúa con las investigaciones para esclarecer el ataque armado ocurrido el pasado viernes 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, departamento de Zacapa, que dejó cinco personas fallecidas y tres heridas.

Según la información oficial proporcionada por el ente investigador, el hecho violento se registró en distintos puntos de la comunidad, donde los disparos alcanzaron tanto a personas como a vehículos.

Debido a la magnitud del ataque, fue necesario desplegar equipos fiscales, técnicos y policiales para documentar las diferentes escenas del crimen y recolectar los indicios que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

El MP explicó que la extensión del escenario y las características del ataque requieren desarrollar una investigación integral, orientada a determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las diligencias incluyen el procesamiento de los lugares donde se registraron los hechos violentos, así como la recopilación de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Equipos fiscales, técnicos y policiales fueron desplegados para procesar las escenas del crimen. (Foto: MP / Soy502)

El Ministerio Público señaló que las actuaciones desarrolladas forman parte de una estrategia institucional para atender las dinámicas criminales que se registran en esa área del país.

De acuerdo con la institución, el objetivo es mantener una persecución penal sostenida en el territorio, mediante el despliegue de capacidades investigativas que permitan establecer responsabilidades por los hechos delictivos.

Sin embargo, en la información proporcionada, el MP no precisó cuál podría ser el móvil del ataque, si existen personas identificadas como sospechosas o si las autoridades han establecido alguna vinculación con estructuras criminales específicas.

Tampoco se informó sobre capturas relacionadas con el hecho ni se detalló la identidad de las víctimas mortales y de las personas que resultaron heridas.

El MP continúa con las diligencias para identificar a los responsables del ataque ocurrido el 13 de noviembre. (Foto: MP / Soy502)

Solicitan colaboración ciudadana

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público hizo un llamado a la población para que proporcione información que pueda contribuir al esclarecimiento del ataque armado.

La institución indicó que recibe información a través de sus canales oficiales y destacó la importancia de la colaboración ciudadana para fortalecer las investigaciones.

Asimismo, señaló que la participación de la población puede contribuir a mejorar la respuesta de las instituciones de justicia y los esfuerzos encaminados a combatir la criminalidad y prevenir la repetición de hechos violentos.

Por el momento, las investigaciones continúan abiertas y se espera que las diligencias permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar las acciones penales correspondientes.