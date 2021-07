Control Z: Lanzan intrigante tráiler de la segunda temporada

Esta segunda temporada estará llena de misterio y suspenso.

La segunda temporada de la serie "Control Z" está próxima a estrenarse en Netflix. La plataforma de streaming lanzo el pasado 20 de julio el tráiler de la singular y esperada serie.

El tráiler muestra el rumbo que tomará la trama, esto luego de la muerte de uno de los personajes, lo cual llevará a que los demás adolescentes traten de buscar un cambio en su vida.

Pero lo que más ha llamado la atención es que aparece un nuevo hacker, y los adolescentes emprenderán una búsqueda para encontrarlo y así poder vengar la muerte de su compañero.

cómo quieren que no me guste esta pareja si el primer vistazo de su acercamiento me dna un diálogo donde ella le confiesa sentirse sola y él le responde que no lo está, literalmente le faltó el BONITA y pum tenía mi simbar, perdón juro que supere (no) #controlz pic.twitter.com/UNEiXakQYa — mar; (@95swiftloujs) July 20, 2021

¿Nuevos personajes?

Esta segunda temporada se estrenará el próximo 4 de agosto, en donde no se anunció si habrán nuevos personajes, pero sí se sabe que no contará con la participación de Zión Moreno, la actriz transgénero.

Tras el lanzamiento que hizo Netflix del tráiler, los fanáticos causaron revuelo en redes sociales, pues aparentemente es de las series más esperadas para este 2021.

Mira aquí el tráiler: