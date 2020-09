La exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien permanece en prisión preventiva, pide ser trasladada a un hospital para recibir tratamiento médico por un padecimiento degenerativo que, según argumenta, le causa dolor intenso, al punto que teme quedar en silla de ruedas.

"Ella está padeciendo de una enfermedad grave que le causa molestias increíbles", revela su abogado defensor Edwin Mayén. Él ya ha pedido que Baldetti sea trasladada a un centro asistencial. El traslado no se ha efectuado, porque en los hospitales públicos hay probabilidad de contagio de Covid-19 y en lo privado no se ha concretado con algún centro.

“ Tengo mucho dolor en mi brazo, no puedo agarrar bien las cosas porque no tengo fuerza. En las mañanas mis piernas no me responden. Tengo miedo de quedar en silla de ruedas ” Roxana Baldetti , exvicepresidenta

La enfermedad

La última enfermedad de Baldetti no ha sido diagnosticada oficialmente, se cree que padece una enfermedad degenerativa en las vértebras lumbares y no recibe tratamiento para ello.

La última visita que recibió de un experto forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) fue a finales de julio. El equipo de médicos generales que la evaluó, concluyó que "se encuentra en regulares condiciones". También se hizo ver que en otras ocasiones se ha recomendado que Baldetti debe ser evaluada por un especialista en traumatología y ortopedia.

El día de la evaluación, el 27 de julio, Baldetti le dijo a los médicos que teme quedar en silla de ruedas. "Tengo mucho dolor en mi brazo, no puedo agarrar bien las cosas porque no tengo fuerza. En las mañanas mis piernas no me responden. Yo tengo una enfermedad degenerativa, pero desde hace 5 años que no me sacan para revisarme y tengo miedo de quedar en silla de ruedas", se lee en el informe del Inacif.

Parte del informe del Inacif donde se lee la descripción realizada por los médicos, de lo que les dijo Roxana Baldetti.

No es la primera ocasión en la que Baldetti se queja de esta enfermedad. En mayo de 2019, le dijo al juez Miguel Ángel Gálvez "yo no estoy diciendo mentiras" y describió que todas las mañanas las piernas le amanecen con la sensación que están dormidas.

A pesar del tiempo transcurrido, Baldetti no ha sido diagnosticada por los dolores que dice padecer. En el Juzgado de Mayor Riesgo B, se informó que se pedirá una nueva evaluación para coordinar el traslado a un hospital.

El Inacif ha realizado a Roxana Baldetti más de 50 evaluaciones clínicas desde su captura en agosto de 2015.

Baldetti se ha caracterizado por hablar de salud. Al inicio dijo padecer una extraña bacteria que llamó Crostridium Difficile (inflamación del colón).

En 2016 también dijo que "no tenía venas".

En 2017, el Inacif determinó que Roxana Baldetti no necesitaba estar hospitalizada. Se reveló que el catéter que tenía puesto Baldetti no era justificable ya que no se suministra ningún medicamento por esa vía. "La permanencia del catéter la somete a un riesgo innecesario", dijo el Inacif en aquella época.