Convocan a manifestación por la desaparición de Nayeli Gabriela Mux

Anuncian manifestación en la Plaza de la Constitución por la desaparición de Nayeli Mux de 21 años.

Familiares y amigas de Nayeli Gabriela Mux Mestaller anunciaron que realizarán una manifestación a las 14:30 horas de este jueves, en la Plaza de la Constitución, debido a que han transcurrido seis días y aún no sabe del paradero de la joven de 21 años.

"Gabriela te vamos a encontrar te lo juro. Juntémonos por Gabriela, tenemos que encontrarla. No se puede quedar esto así", indicó una amiga de la desaparecida.

Además, relataron que la pequeña hija de Nayeli Gabriela pregunta todos los días por su progenitora, por lo que desean que pronto vuelva a casa.

Emotivo mensaje

Por su parte, una hermana de la desaparecida aseguró que la pareja sentimental de Nayeli se cambió de casa y que las autoridades no le han dado seguimiento al caso.

"Que la voz de de mi hermana sea escuchada por favor. La policía no quiere darle seguimiento, su pareja se mudo de casa esta cometiendo un delito y aún así no es suficiente para las autoridades no nos escuchan. Mandamos capturas donde mi hermana dice que su pareja la agredía, le quitaba las llaves de la casa, sufrió maltrato y aun así no es suficiente para las autoridades", aseguró la hermana de la desaparecida.

Varios días sin saber su paradero

En horas de la noche del viernes 28 de abril fue la última vez que se conoció del paradero de Nayeli Gabriela Mux Mestaller, quien fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental.

Según la alerta Isabel-Claudina que se encuentra activa, Mux Mestaller fue vista por última vez en Boca del Monte, Villa Canales.

La alerta da cuenta que al momento de su desaparición, la joven vestía chumpa de azul de lona, pantalón de tela azul marino y tenis blancos.