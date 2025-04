Pleito en la Copa del Rey: la sanción que podría recibir Antonio Rüdiger

-

Antonio Rüdiger, Jude Bellingham y Lucas Vázquez, tres jugadores del Real Madrid, podrían recibir duras sanciones tras ser expulsados en los últimos segundos de la prórroga de la final de la Copa del Rey que el club blanco perdió 3-2 ante el Barcelona, el sábado en Sevilla.

De acuerdo con el reglamento de la Federación Española de Fútbol, el defensa alemán podría recibir entre cuatro y doce partidos de suspensión por "lanzar un objeto" al colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Esta suspensión se aplicaría en los próximos partidos de LaLiga, cuando el Real Madrid está a cuatro puntos de distancia del Barça, líder, contra quien se medirá el próximo 11 de mayo, en un choque decisivo en la carrera por el título.

Este domingo, Rüdiger publicó una historia en Instagram pidiendo disculpas por los incidentes: "Desde luego no hay ninguna excusa para mi comportamiento de anoche. Lo siento mucho".

Sobre Bellingham, el árbitro señaló que se dirigió hacia su posición "en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros", mientras que Lucas Vázquez protestó una de sus decisiones "entrando varios metros en el terreno de juego, haciendo gestos de disconformidad".

Los dos jugadores, que estaban en el banquillo durante la prórroga, podrían ser castigados con una sanción más leve, que no afectará su final de temporada y que será purgada el próximo año en la Copa del Rey.

"No quiero hablar del árbitro. No sé qué pasó al final del partido", dijo el técnico Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

This is sick and disgusting. A team full of entitled babies. And Rudiger is an animal. Should get a lengthy ban from football, imo.pic.twitter.com/3WfEdCYcMO https://t.co/QMcJ2ERyLd — kimmoFC (@kimmoFC) April 26, 2025

Real Madrid

Las ausencias de los tres jugadores podrían lastrar los resultados del Real Madrid, que ya sufre bajas en defensa por lesión como las del brasileño Éder Militao y Dani Carvajal, a las que se unió el sábado el francés Ferland Mendy, que sólo aguantó unos minutos en el césped del Estadio de la Cartuja de Sevilla.

La final entre los dos grandes rivales del fútbol español se jugó en un contexto de gran tensión, después de que sus dos árbitros principales hablaran el viernes denunciando las constantes presiones de Real Madrid TV y anunciando una respuesta colectiva ante las olas de acoso que sufren.

VINICIUS Y RUDIGER DEBERÍAN TENER 8 PARTIDOS DE SANCIÓN, QUE HACEN TIRÁNDOLE ALGO AL ÁRBITRO pic.twitter.com/gFWiqNd3Rn — Info Blaugrana (@10InfoBlaugrana) April 26, 2025

El árbitro principal, De Burgos Bengoetxea llegó incluso a llorar al recordar lo mal que lo pasa su hijo "cuando le dicen en el colegio que su padre es un ladrón".

Estas palabras provocaron la ira del club blanco, que lanzó en febrero una guerra institucional contra un arbitraje que considera "completamente desacreditado" y un sistema "corrupto desde dentro", tras supuestas decisiones en su contra en LaLiga.

El Real Madrid boicoteó todas las actividades mediáticas previas a la final.

