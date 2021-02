Covid-19: Giammattei dice que toma ivermectina cada tres semanas

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que consume Ivermectina para prevenir el Covid-19 y que cree que ese medicamento le ayudó a superar la enfermedad, cuando estuvo contagiado.

El mandatario participa en un conversatorio con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), en donde dio a conocer que, pese a las contraindicaciones, consume el medicamento.

"Yo sigo tomando la ivermectina cada tres semanas. La ivermectina es el único estudio serio hecho por la Universidad de Harvard, en donde demuestran que la célula se vuelve más fuerte a la penetración del virus, y por lo tanto, la viralidad disminuye", dijo.

"Creo que eso me sirvió mucho para pasar el coronavirus con un caso leve a moderado, y sigo tomando", dijo.

Según el mandatario, cuando empezó la pandemia en el país, toda la ivermectina que existía era importada, por lo que se hicieron "registros sanitarios express" para que se pudiera comenzar a producir en Guatemala. "Ahora tenemos en el país y es de muy buena calidad. Ahora, hasta estamos exportando", manifestó.

De acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), "no existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento del Covid-19".

Además, recomiendan que una persona contagiada, o por prevención, "no debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir el coronavirus, a menos que se lo haya recetado su proveedor de atención médica".

"Mandamos a la OMS a freír niguas"

Durante el conversatorio, el presidente Giammattei aseguró que mandó a "freír niguas" a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual, según él le "jaló las orejas" cuando obligó al uso de las mascarillas para prevenir el Covid-19.

"Fuimos el primer país que adoptó la mascarilla como una norma y recuerdo que cuando lo dijimos, la OPS me mandó a llamar y me dijo: 'No lo pongan', y nosotros, con el debido respeto, los 'mandamos a freír niguas', y a las dos o tres semanas, la OPS salió diciendo: 'La mascarilla es necesaria, úsenla'", manifestó el mandatario.

Además, aseguró que en el primer año de Gobierno, "le tocó bailar con la más fea", debido a la crisis provocada por el coronavirus.

"Nos tocó tomar decisiones difíciles, algunas poco populares. Incluso, soy el primer Presidente en la historia constitucional que toma desiciones presidenciales, era algo a lo que no estábamos acostumbrados. No fue fácil, muchas de ellas se toman en la soledad", dijo.