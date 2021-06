Guatemala, el segundo peor país de América en cobertura de vacunación

De acuerdo con los datos, por cada 100 habitantes, en Guatemala se ha vacunado a casi 5 personas

La inmunización contra el Covid-19 sigue siendo lejana para miles de personas y las estadísticas lo demuestran. Según la página Our World in Data, la mayoría de guatemaltecos no ha recibido la vacuna y sólo es superada por Venezuela.

Mientras que las cifras del Tablero Covid-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) muestran que en las últimas 24 horas, 1,967 personas dieron positivas a la enfermedad y 49 fallecieron, el número de vacunados no avanza.

Según Salud, hasta el momento 727,397 personas han sido vacunadas con la primera dosis, estas representan el 4.88% del total de guatemaltecos. Las dos dosis, solo la ha recibido el 1.02%.

Esta situación coloca a Guatemala entre los países con más retraso en la inmunización, comparado con el resto de naciones de América, es superado por Venezuela, de acuerdo con el registro de Our World in Data.

(Fuente: Our World in Data)

De acuerdo con los datos, por cada 100 habitantes, en Guatemala se ha vacunado a casi 5 personas, mientras que Chile, que es el que más vacunas ha administrado, supera los 113%.

Incluso, otros países centroamericanos como Costa Rica, El Salvador y Honduras están arriba del total de vacunados en el país.

El retraso en la vacunación contra el Covid-19 ha generado que decenas de personas opte por viajar hacia Estados Unidos y México en busca de la inmunización.