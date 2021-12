Romperá el silencio: Expareja de Laura Bozzo hablará de su relación

La expareja de Laura Bozzo informó que contará lo que vivió durante su relación con la famosa donde "no todo fue color de rosa".

Otras noticias: Así puedes votar para que Guatemala quede en el Top20 en el Miss Grand International

Cristian Zuárez dijo en una entrevista con Tv y Novelas que producirá una bioserie que hablará de la presentadora de televisión y abogada peruana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Zuarez (@criszuarez)

Cristian aseguró que hay una buena relación entre ellos y mencionó de qué trata la propuesta de compartir su mediática historia de amor con la controversial presentadora:

“Soy el artífice de proponer la bioserie de Laura, estoy detrás de eso y sería todo coordinado, los dos con el inversionista. Contaremos la historia real: mi parte, la parte de Laura y todas las cosas que hemos vivido”.

Hace poco Laura Bozzo regresó a la vida pública tras sus serios problemas legales al ser buscada por la justicia por presuntos delitos fiscales.

La controversial separación:

Entre sus declaraciones Zuárez afirmó su arrepentimiento por contar a la periodista Teresa Andelo que Laura Bozzo consumía crack.

“Ese fue un momento de furia y la conductora, que fue una mala pasada, porque era un programa que iba a salir un día nada más, me enseñó programas donde Laura decía que yo soy homosexual y me dijo que se necesitaba algo que no se supiera, con el hígado revuelto yo dije eso; de eso hay verdades exageradas, en la serie se va a saber todo lo que en verdad pasó”, dijo.

Cristian dijo que Bozzo no tiene y nunca tuvo problemas de adicciones con las drogas, y si ocurrió, fue en una sola ocasión, donde ella la estaba pasando muy mal, agregando que podría "emprender acciones legales" a la empresa y a la periodista que dio la información al no dar ningún permiso para hacer uso de ello.

Actualmente está casado con la empresaria Adriana Amiel Zuarez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Zuarez (@criszuarez)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Bozzo (@laurabozzo_of)