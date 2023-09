Cristiano Ronaldo debuta en la Champions League de Asia con una victoria

-

Cristiano Ronaldo debutó en la Champions League de Asia con una victoria sobre el Persépolis de Irán.

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo disputó la primera jornada de la fase de grupos y comenzó su aventura en la AFC Champions League de Asia, visitando el Estadio Azadi de Irán, casa del Persépolis.

En la liga de Arabia Saudita, el Al-Nassr lleva cinco victorias consecutivas y llegaron a este encuentro, luego de vencer 3-1 al conjunto de Al-Raed, con Cristiano Ronaldo como uno de los protagonistas.

El Persépolis de Irán, por su parte, llegó al torneo internacional con 14 encuentros consecutivos en la bolsa sin conocer la derrota, desde el 1-0 ante el Sepahan en la Pro League en marzo de 2023.

Al medio tiempo, el encuentro se mantuvo sin anotaciones y con pocas ocasiones en las áreas. Por el Al-Nassr, el que estuvo más activo fue Sadio Mané, que colocó varios centros en el área rival.

La primera anotación del encuentro llegaría al minuto 62, luego de una jugada que comenzó Cristiano Ronaldo con un pase filtrado a Ghareeb que, con algo de suerte, consiguió anotar el primer gol.

Cinco minutos después, el conjunto iraní se quedaría con un hombre menos, tras la doble tarjeta amarilla a su mediocampista defensivo, Milad Sarlak, desmoronando la actitud del Persépolis,

Al minuto 72, Mohammed Qasem anotaría el segundo para el conjunto del Al-Nassr, tras una gran jugada colectiva de Ronaldo y Brozovic, que permitió al final el remate del lateral izquierdo.

Con esta victoria, el equipo de Cristiano Ronaldo se ubica en la primera posición del Grupo E de la Champions League de Asia, con tres puntos, y su siguiente partido será el 2 de octubre.