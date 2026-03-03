Salud confirma primer caso de tos ferina en Quetzaltenango este 2026

Autoridades hacen un llamado para estar pendientes de los síntomas.
Las autoridades de salud de Quetzaltenango confirmaron el primer caso de tosferina de 2026 en ese departamento, señalando que la enfermedad afecta a un menor, sin especificar la edad.
Roselia Rabanales, enfermera distrital, resaltó la importancia de la vigilancia epidemiológica que mantiene el personal sanitario en la cabecera departamental.
"El año pasado tuvimos varios casos y este año ya reportamos el primero", afirmó.
Recordó que en octubre de 2025 se emitió una alerta sanitaria luego de que únicamente en la cabecera departamental se registraran 12 casos en niños, lo que generó preocupación entre las autoridades.
Añadió que, actualmente los servicios de salud cuentan con suficiente abastecimiento de la vacuna contra la tosferina y exhortó a los padres a llevar a sus hijos a los centros y puestos de salud para completar el esquema de vacunación y prevenir la enfermedad.
Cientos de enfermos
Hasta el 9 de octubre de 2025, el país registraba 270 casos de tosferina. Semanas después, dos niños fallecieron en Quiché por esta enfermedad, eran originarios de Uspantán y San Pedro Jocopilas.
Tras la confirmación del primer caso en Quetzaltenango, Nuestro Diario solicitó una actualización sobre la situación al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.