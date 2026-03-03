Versión Impresa
Concluye plazo para presentar pruebas de descargo de aspirantes a Fiscal General

  • Por Cristóbal Veliz
03 de marzo de 2026, 15:26
La postuladora sigue en la recepción de pruebas de descargo. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

La postuladora para Fiscal General y Jefe del MP concluyó la recepción de pruebas de descargo de los 11 postulantes excluidos.

A las 15:30 horas concluyó el plazo para que los cinco aspirantes pendientes que fueron excluidos temporalmente del proceso de postulación de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), presenten su respectiva defensa.

Al día de ayer, seis de los 11 postulantes excluidos temporalmente del proceso por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley y exigidos en la convocatoria habían presentado sus respectivas pruebas de descargo.

Postulantes

Los aspirantes pendientes en hacer valor su derecho de defensa es:

  • Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera
  • Sully Claudete Merlos Moya
  • Irma Elizabeth Palencia Orellana
  • Edward Rosalío Gómez García
  • Alida Adelina Arana Vicente

Mientras que los aspirantes que han presentado sus respectivas pruebas de descargo son:

  • Marlon Orlando Ordoñez Cordón
  • Yasly Osmín Pastora Gutiérrez
  • Mario David Aguilar Mijangos
  • Jaime Leonardo Tecú Guevara
  • Fernando Beltranena
  • Edgar Antonio Raymundo García

El aspirante a Jefe del MP, Yasly Osmín Pastora Gutiérrez, es uno de los seis postulantes que presentaron su prueba de descargo ante la Comisión de Postulación. (Wilder López/Soy502)
Sesión

Luego de finalizar la revisión de expedientes, la Postuladora para Fiscal General no sólo aprobó los tres días para la recepción de las respectivas pruebas de descargo, sino también acordó que, en la próxima sesión, prevista para el jueves 5 de marzo serán conocidas la defensa de los 11 aspirantes excluidos temporalmente.

En esta sesión, los comisionados decidirán si la defensa presentada es suficiente para ser incluidos en la nómina de 48 aspirantes que siguen en el proceso, o bien se confirma su exclusión.

