Cristiano Ronaldo pagará los daños de casa chocada por su Bugatti

El incidente se produjo a principios de esta semana cuando su auto de lujo fue estrellado en el muro perimetral de una residencia en Mallorca.

Las vacaciones de Cristiano Ronaldo en España no son del todo placenteras luego que uno de sus empleados chocara su Bugatti de lujo contra una casa.

El Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse chocó en una de las casas de un condominio en Mallorca, justo cuando el carro iba en camino hacia la residencia de Cristiano, pero ahora se ha conocido que el portugués se encargará de todos los gastos ocasionados por el accidente.

La noticia la dio a conocer el diario Ultima Hora de Mallorca, quien entrevistó al dueño de la casa afectada y del que contó los daños que sufrió su propiedad y cómo pensaba que no iba a recibir compensación por el suceso.

“Del golpe me arrancaron el contador de agua y he estado desde entonces sin poder hacer vida en mi propia casa; la puerta salió volando y tumbaron dos columnas de ladrillos”, dijo el propietario.

Además, comentó que aunque no hubo daño o pérdidas humanas temía por su perro ya que cada día lo esperaba en la zona donde el automóvil impactó, pero por fortuna estaba en otro lugar cuando sucedió el percance.

El vehículo quedó incrustado en el muro de la residencia.

“Pensé que lo habían matado. Cuando entré lo vi temblando de miedo lejos de la entrada”, añadió sobre la mascota.

Al ser testigo de esto, decidió presentarse en la mansión de retiro donde se está quedando Cristiano Ronaldo y al esperar en la puerta, se encontraron con que dos personas aparecieron en nombre del jugador para asegurarle que le iban a reponer todos los gastos del choque.

“Tuve que esperar un buen rato a que me abrieran la puerta, pero me encontré a un hombre y una mujer muy educados. En nombre de Ronaldo se comprometieron a pagar todos los daños ocasionados por el Bugatti. Me dijeron que arreglara todo y que guardara las facturas”, apuntó.